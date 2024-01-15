Taxiarchis Fountas, Trabzon'la siftah yaptı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Taxiarchis Fountas, ilk golünü atmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Taxiarchis Fountas, Trabzon'la siftah yaptı
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15 Ocak 2024 10:10
Hücum hattında önemli isimlerin yokluğunda formayı kapan ve üst üste 3 maçtır ilk 11'de olan Fountas, Antalyaspor karşılaşmasında henüz 2. dakikada ağları havalandırdı.

Bardhi'nin pasında çaprazda dar açıdan ağları havalandıran Yunan yıldız, bu sezon ligde ilk kez fileleri sarstı.

84 dakika sahada kalan Fountas'ın, kanat bölgesindeki oyuncu azlığından dolayı forma şansı bulmaya devam etmesi bekleniyor.

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