"Tavuk taklidi" Felipe Melo'nun başına bela açtı

Galatasaray'ın eski futbolcularından ve taraftarların en sevdiği isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun başı River Plate maçında yaptığı bir hareket yüzünden belaya girdi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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'Tavuk taklidi' Felipe Melo'nun başına bela açtı
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26 Ağustos 2023 16:37
Kariyerini ülkesinin Fluminense ekibinin sürdüren Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, takımının Copa Libertadores'te geçtiğimiz haziran ayında deplasmanda River Plate ile yaptığı maçta rakip takım tribünlerine dönerek tavuk taklidi yapmıştı.

Bu hareket ezeli rakipleri tarafından 'tavuklar' lakabı verilen River Plate taraftarlarını adeta çileden çıkarmıştı.40 yaşındaki deneyimli futbolcunun bu hareketi Arjantin Polisi tarafından 'şiddete teşvik etme' suçu olarak yorumlanmıştı.

Melo'nun River Plate taraftarında özür dileme konusunda Arjantin devletiyle anlaşmaya vardığı öğrenilirken, tecrübeli isim sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından özür videosu yayınlamasına rağmen 150 bin Arjantin pesosu para cezasına çarptırıldı.

Melo yayınladığı özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığım hareketin Arjantin'de bir şiddet eylemi olarak sayıldığını bilmediğimi açıklığa kavuşturmak isterim. Bu hareketimden dolayı kendini rahatsız hissden herkesten özür dilerim. Bu güzel sporu seven kimseye zarar vermek veya üzmek gibi bir amacım yoktu. O yüzden yeniden aramızdaki huzur ve saygıyı tesis etmek adına bu özür videosunu paylaşıyorum."

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