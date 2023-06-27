Tavares için Boey faktörü

Galatasaray'ın Nuno Tavares'e olan ilgisinin, Sacha Boey'un Arsenal'e transferinde kolaylık sağlayabileceği belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Tavares için Boey faktörü
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27 Haziran 2023 10:15
Galatasaray'ın sol bek adaylarından biri de Nuno Tavares...

Arsenal'deki ilk sezonunun ardından gözden düşen Portekizli oyuncu geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

İngiliz basını da, Galatasaray'ın Tavares'e olan ilgisini sayfalarına sayfalarına taşıdı. The Sun'ın haberine göre, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı transfer etme girişimleri, Sacha Boey'un Arsenal'e transferinde kolaylık sağlayabilir.

Marsilya'da geçen sezon 39 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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