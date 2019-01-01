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Taurean Prince ameliyat olacak, sezonu kapattı

Cleveland Cavaliers forveti Taurean Prince'in ayak bileği sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına neden olacak bir ameliyat geçirmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Taurean Prince'in ayak bileği sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına neden olacak bir ameliyat geçirmesinin beklendiği açıklandı.

Bu gelişme, takımın diz sakatlığı nedeniyle 2019 yılında ilk turdan Draft ettiği Dylan Windler'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Ekibin forvetleri Cedi Osman ve Lamar Stevens, Prince'in yokluğunda daha fazla dakika alabilmişlerdi.

Cleveland ekibi Prince'i, Ocak ayında James Harden'ın çok takımlı takasında kadrosuna katmıştı.

2020-21 sezonunda 29 maçta forma giyen ve %41.5 şut isabetiyle 10.1 sayı kaydetmiş olan Pierce'ın kontratı, 2021-22 sezonu sonuna kadar devam ediyor.


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