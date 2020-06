"Tatum'ın oynamayacağı söylentisi, doğru değil" iddiası

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, NBA'in yeniden başladığı zaman kenarda oturacağı ve oynamayacağına dair söylentinin yalan olduğu iddia edildi.



Tatum'ın, NBA'in Orlando'daki 2019-20 sezonuna devam senaryosunda kenarda oturacağı söylentileri vardı. Lakin New York Daily News'da yer alan bir rapordaki bir kaynak, Tatum'ın çaylak anlaşması üzerine milyonlarca dolarlık uzatma kontratı alma şansını, muhtemel bir sakatlığın engellememesi adına kenarda oturacağına dair iddiaları yalanladı.



Mevzubahis kaynak, NBC Sports Boston'dan A.Sherrod Blakely'ye şunları söyledi:



"Doğru değil. O da diğer tüm oyuncular gibi sezona geri dönme konusunda endişeli. Dünyada oyuncuların daha fazla endişelenmesi gereken birçok şey oluyor. Ama sözleşme yüzünden kenarda oturmak mı? Asla!"



"SAKATLIK RİSKİ ZATEN HEP VAR"



Oyuncular üç aylık bir boşluk sürecindelerdi, ve sezon 30 Temmuz'da muhtemel olarak devam ettiğinde tam teşekküllü bir NBA maçı oynamaları üzerinden beş ay geçmiş olacak. Sakatlık riski bulunsa da, bir ön ofis yöneticisi, ne olursa olsun riskin her zaman olduğunu savundu:



"Ve sakatlıklar söz konusu olduğunda, sezon yeniden başlasın başlamasın, oyuncular her zaman sahaya çıktıklarında sakatlık riskiyle karşı karşıyalar. Oyuncular sezonun yeniden başlatılmasıyla ilgili daha fazla endişe duyuyorlar. Bunu anlıyorum. Ama sırf sakatlanmamak için oynamayacaklarını sanmıyorum. Her maça çıktıklarında bu riske sahipler zaten."