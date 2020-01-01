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Tatum'ın en iyi beş oyuncu listesinde, dört Lakers'lı var!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, kendisi için tüm zamanların en iyi 5 NBA oyuncusunun isimlerini verdi.

Haber; Sporx.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, kendisi için tüm zamanların en iyi 5 NBA oyuncusunun isimlerini verdi.

Tatum bir Celtic olsa da, bu durum tüm zamanların en iyi beş NBA oyuncusunun dördünü Los Angeles Lakers'tan seçmesine engel olmadı.

Tatum bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi ve beş oyunculuk listesine, Michael Jordan dışında LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar'ı dahil ederek, Lakers forması giymiş ve giyen dört oyuncu dahil etmiş oldu.

Tatum'ın, bu oyuncuları bir sıraya koymasının istenmemesi, bu konuda en rahat ettiği nokta olabilir.


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