Tatum'a, 195 milyon dolarlık maksimum kontrat!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Jayson Tatum ve Boston Celtics, beş yıllığı 195 milyon dolarlık bir çaylak maksimum kontrat uzatması üzerinde anlaştılar.



Kontrattaki teşviklerle, önceki sezon All-NBA üçüncü takımına seçilen Tatum'ın 200 milyon dolara yakın para kazanabileceği bildirildi. ESPN'den Bobby Marks'a göre, sözleşmenin dördüncü yılından sonra bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



22 yaşındaki yıldız, 2019-20 sezonunda All-Star seçilmiş ve 23.4 sayı, 7.0 ribaund, 3.0 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamış, üçlük çizgisinin gerisinden ise %40 ile oynamıştı.



Donovan Mitchell ve De'Aaron Fox - 2017 Draft sınıfının diğer iki önemli üyesi - Cuma günü serbest oyuncu dönemi açıldığından beri maksimum çaylak uzatmaları imzalayan diğer oyunculardı.



