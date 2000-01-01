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Tatum'a, 195 milyon dolarlık maksimum kontrat!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Jayson Tatum ve Boston Celtics, beş yıllığı 195 milyon dolarlık bir çaylak maksimum kontrat uzatması üzerinde anlaştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Jayson Tatum ve Boston Celtics, beş yıllığı 195 milyon dolarlık bir çaylak maksimum kontrat uzatması üzerinde anlaştılar.

Kontrattaki teşviklerle, önceki sezon All-NBA üçüncü takımına seçilen Tatum'ın 200 milyon dolara yakın para kazanabileceği bildirildi. ESPN'den Bobby Marks'a göre, sözleşmenin dördüncü yılından sonra bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

22 yaşındaki yıldız, 2019-20 sezonunda All-Star seçilmiş ve 23.4 sayı, 7.0 ribaund, 3.0 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamış, üçlük çizgisinin gerisinden ise %40 ile oynamıştı.

Donovan Mitchell ve De'Aaron Fox - 2017 Draft sınıfının diğer iki önemli üyesi - Cuma günü serbest oyuncu dönemi açıldığından beri maksimum çaylak uzatmaları imzalayan diğer oyunculardı.


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