Tatum ve Towns, NBA'de haftanın oyuncuları!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum ve Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, NBA'de Haftanın Oyuncusu ödülüne layık görüldüler.



Tatum, Boston'ın 3-0 ile kapattığı haftada 29.3 sayı, 7.7 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı ve Celtics ekibi şu anda Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.



Üst üste dört galibiyet almış olan Wolves'da ise, 60 sayılık müthiş kariyer rekoru performansını da sergilediği hafta boyunca 38.3 sayı ve 12.0 ribaund ortalamalarıyla oynayan Towns, bu maçlara damgasını vurmuştu. Minnesota ekibi şu anda Batı Konferansı'nda altıncı sırada bulunuyor.



