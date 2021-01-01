"Tatum ve Brown döneminde sonun başlangıcındayız" iddiası!

Boston Celtics'in yakında yıldız oyuncusu Jaylen Brown ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.



Bleacher Report muhabiri Jake Fischer, SiriusXM NBA Radio'da yakın zamanda yer aldığı bir röportajda, Celtics'in kadrosunda büyük değişiklikler yapacağına dair bir tahminde bulundu:



"Bence kesinlikle, Jayson Tatum - Jaylen Brown döneminde sonun başlangıcındayız. Bu sezon bu ikiliyi ayırırlar mı bilmiyorum. Ama önümüzdeki 12-18 ay içinde, Jaylen Brown'ın kapıdan dışarı çıkmasıyla Boston'ın geleceği hakkında tartışmalar duymaya ciddi anlamda başlayacağız."



Şu anda sezonda .500'ün altında olan Boston'da Brown, son birkaç haftayı hamstring sakatlığıyla kaçırmıştı. Bazı NBA analistleri, son iki sezonda kariyerlerinin en iyi rakamlarına sahip olmasına rağmen, Tatum ve Brown ikilisinin uyumu konusundaki şüphelerini sürekli olarak dile getirmişlerdi.



