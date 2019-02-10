Tatum, takas döneminden "canlı" çıktığı için mutlu!

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Jayson Tatum, takas son tarihinden "canlı" çıktı ve halen bir Boston Celtics bir üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.20 yaşındaki Tatum'ın, Boston'ın New Orleans Pelicans ile arasında Anthony Davis'le ilgili takas konuşmalarının kilit noktası olduğu herkesçe biliniyor.Tatum şu ifadeleri kullandı: