Tatum, takas döneminden "canlı" çıktığı için mutlu!

Jayson Tatum, takas son tarihinden "canlı" çıktı ve halen bir Boston Celtics bir üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
20 yaşındaki Tatum'ın, Boston'ın New Orleans Pelicans ile arasında Anthony Davis'le ilgili takas konuşmalarının kilit noktası olduğu herkesçe biliniyor.
Tatum şu ifadeleri kullandı: "Evet. Halen takımda olduğum için mutluyum. Herkesin muhtemelen izliyor olduğunu biliyordum, bu yüzden bittiğine sevindim. Şimdilik. "Harika hissettim. Buradaki herkes burada olmak istiyor ve birbirimizle oynamaktan zevk alıyoruz. Umarım sadece sağlıklı kalırız ve elimizdekinin en iyisini yaparız. "Benim için bu takas söylentileri durumu henüz yeni, özellikle de isminizi her yerde duyduğunuzda. Ama ben kontrol edebileceğime ve çıkıp oyunumu oynamaya odaklanıyorum."