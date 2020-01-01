Tatum: "Þu an kaç sayý attýðýmýzýn ya da kazandýðýmýzýn hiçbir önemi yok"

Boston Celtics yýldýzý Jayson Tatum, Amerika'da siyahi bir adam olmanýn nasýl bir þey olduðundan bahsetti.



Jacob Blake'in Wisconsin'de vurulmasýnýn ardýndan Tatum, Amerika'da siyahi bir adam olmanýn gerçekte ne anlama geldiði hakkýnda konuþtu.



Kenosha'daki polis tarafýndan arkadan vurulduktan sonra belden aþaðýsý felç olan Blake, polis tarafýndan vurulan son silahsýz Afroamerikalý oldu.



Tatum þu ifadeleri kullandý:



"Bu bubble'ýn içindeyiz ve izole edilmiþ durumdayýz. Bazý adamlarýn eve gitme hakkýnda konuþtuðunu biliyorum. Kaç sayý atýp kazanmýþsýn falan, þu an bunlarýn bir önemi yok. Amerika'da siyahi olmak, basketbol sahasýnda yaptýðýmdan daha önemli."



Tatum, oyuncularýn gösterdiði çabalarýn ilerlemeye saðladýðý katkýnýn eksikliðinden ötürü, cesaretinin kýrýlýp kýrýlmadýðýný da þu þekilde açýkladý:



"Cesaretinizin kýrýlmamasý zor. Ancak dünyanýn 3-4 ay içinde mükemmel olacaðýný düþünmek de zor. Yaptýðýmýz þeyi durduramayýz. Aksaklýklar, deðiþimle birlikte ilerlemenin bir parçasýdýr."



