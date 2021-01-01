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Tatum, Smart'ın eleştirileri için: "Basketbol nasıl oynanır biliyorum"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takım arkadaşı Marcus Smart'ın kendisi ve Jaylen Brown'ın "pas vermek istememeleri" hakkındaki eleştirilerine değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takım arkadaşı Marcus Smart'ın kendisi ve Jaylen Brown'ın "pas vermek istememeleri" hakkındaki eleştirilerine değindi.

Tatum, Smart'ın yorumlarıyla ilgili olarak muhabirlere şunları söyledi:

"Bunun hakkında konuştuk ve sanırım bir takım toplantısı yaptık. Basketbol nasıl oynanır biliyorum. Bu işi uzun zamandır yapıyorum ve oldukça başarılıyım. Kusursuz değilim. Üzerinde çalışabileceğim şeyler var.

Bence bu işin iyi yanı bu. Ne kadar genç olursam olayım ve insanlar ne kadar iyi olduğumu düşünürse düşünsün, geliştirmem gereken çok şey var ve bunu rahatlıkla ilk söyleyen de ben olurum."

Smart, Celtics'in önceki hafta Chicago Bulls'a karşı büyük sayı farkı yakaladıktan sonra mağlup olmasının ardından, Tatum ve Brown'ın pas vermeye isteksiz olduklarını belirtmişti.

Takımın sonraki gün yalnızca oyunculara özel bir toplantı düzenlediği açıklanmıştı.


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