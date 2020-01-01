Tatum: "Smart, bu takımın kalbi ve ruhudur!"

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, Marcus Smart'ın Celtics üzerindeki büyük etkisinden bahsetti.



Artık Celtics'in "asıl adamı" olarak kabul edilmesine rağmen, Tatum, Smart'ın takımın başarısı için ne kadar önemli olduğunu belirtti.



Celtics'in dün gece Toronto Raptors karşısında aldığı etkileyici 122-100'lük galibiyetin ardından, Tatum takım arkadaşına övgüde bulundu:



"Evet, sır değil, Marcus takımın kalbi ve ruhu. Ekibe istatistik kağıdında görünmeyenden çok daha fazlasını getiriyor. Yani, sadece sesini duymak ve onun sahada, saha dışında konuşması bize yardımcı olabiliyor. Bunu yaptığı zaman, biz daha iyi bir takım oluyoruz."



Celtics, büyük ölçüde Smart'ın savunma eforunu gösterme konusundaki yeteneği sayesinde, Raptors'ın bubble'daki yenilmezlik serisini sona erdirmişti.



Smart, dün gece sahadan 1/8 şut isabetiyle sadece 2 sayıda kalmasına karşın, 24 dakikada 2 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma kaydetmişti. Ancak Smart, skor tablosuna yansımayan tüm doğru şeyleri yaparak, Boston'ın ligin en ateşli takımına karşı bir mesaj göndermesini sağlamıştı.



