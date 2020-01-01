Tatum: "Sezonun başlamasıyla ilgili heyecanlanmıyorum"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, NBA'in yeniden başlaması konusunda neden 'heyecanlanmadığını' açıkladı.



Bu sezon ilk kez All-Star olmuş olan Tatum, Orlando'daki Walt Disney World'de sezonun yeniden başlatılması konusunda neden emin olmadığını ve "heyecanlanmadığını" belirtti:



"Çok emin değildim. Muhtemelen birkaç gün öncesine kadar bir karar verdiğimi sanmıyorum. Sosyal adalet ve eşitlik için savaşmamızla birlikte, virüs ve aileden uzak kalma durumundan ötürü, hala heyecan duymuyorum. Bu konuda çok heyecanlanmıyorum çünkü uzun süre oğlumdan ve ailemden uzak olacağım. Kendi kararlarımı verecek ve yaşayacak kadar yetişkinim. Kimsenin benim için üzülmesini beklemiyorum."



Daha önce, oyuncuların üç aydan fazla hareketsiz kaldıktan sonra antrenmanları hızlandırmaları istendiğinden, Tatum'ın kariyerini riske atacak bir sakatlık yaşama olasılığından korktuğu söylenmişti. Potansiyel bir maksimum sözleşme uzatmasının arifesinde olan Tatum, bu söylentileri yalanladı:



"Hayır. Yaptıkları anlaşma, kararımı gerçekten iyi ya da kötü bir şekilde etkilemedi. Sözleşmemden dolayı oynamayacağımı söyleyen raporlar olduğunu gördüm. Hiç kimseyle bunun hakkında konuşmadım. Bu süre zarfında bu konuda endişelenmem, benim için duyarsızca olurdu."



