Tatum: "Þampiyonluk için gerçekçi bir þansýmýz var"

Boston Celtics yýldýzý Jayson Tatum, Orlando bubble'ýnda Celtics'in NBA þampiyonluðunu kazanmasý için 'gerçekçi bir þans' gördüðünü söyledi.



Tatum, gazetecilerle yaptýðý bir konferans görüþmesinde, Celtics'in tarihindeki 18. NBA þampiyonluðunu kazanmak için "gerçekçi bir þansý" olduðuna inandýðýný belirtti:



"Sanýrým sahip olmanýz gereken zihniyet bu. Hayatýmda ne lise, ne kolej ne de Celtics'te bulunduðum dönemde, üçüncü sýrayla yetinmemiz gerektiðini düþünmedim. Yeteneðe, deneyime ve derinliðe sahibiz ve en iyileriyle rekabet ediyoruz. Kavga veriyoruz, savunma oynuyoruz ve zihniyetimiz de asla pes etmemek üzerine. Beraber çok þey yaþamýþ, son birkaç yýldýr çok sayýda savaþa girmiþ bir sürü adamýmýz var, bu yüzden birbirimizi sorumlu tutuyoruz, birbirimize güveniyoruz ve süre bitene kadar savaþacaðýz."



Celtics, playofflar baþlamadan önce sekiz sýralama maçýnda, son þampiyon Toronto Raptors'ý yakalama þansýna sahip olacak. Her iki durumda da, Boston'ýn genç ve gittikçe daha saðlýklý olan kadrosu, ligin Toronto, Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers gibi eski kadrolarýna kýyasla daha kolay havaya girmelerini saðlayabilir.



"RÝTMÝMÝZÝ BULUYORUZ, EÐLENÝYORUZ"



Celtics, Florida'ya gittikten ve baþlangýçta karantinaya alýndýktan sonra, Cuma ve Cumartesi günleri antrenmanlara baþlamýþtý:



"Hep birlikte spor salonunda en son bulunduðumuz süre üzerinden çok uzun zaman geçti. Þimdiye dek eðlenceliydi. Hepimiz zevk alýyoruz, ritmimizi buluyoruz. Yani pek eðleniyoruz."



