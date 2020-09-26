Tatum: "Rahat bir nefes almamız gerekiyordu!"

Boston Celtics'in yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown ile koç Brad Stevens, Doğu Konferansı Finalleri serisinin dün geceki 5. maçında, Miami Heat'e karşı aldıkları 121-108'lik galibiyetten sonra konuştular.



Geçtiğimiz gece Celtics, 4. maçta olduğu gibi, çoğu zaman uyurgezer gibi görünüyordu ve Heat'in birkaç pozisyonda arada kalan topları yakalamasına izin veriyor ve boyalı alana agresif bir şekilde saldırmak yerine, çok fazla zor şut denemesi yapıyordu.



Ancak bu ikinci yarıda değişmişti. Boston, üçüncü çeyrekte bambaşka bir takım olarak çıkmış ve bir noktada 20-3'lük bir seri yakalayarak, 60-51 gerideyken, 71-63 öne geçmişti.



Koç Stevens, maçtan sonra şunları söyledi:



"Savunma tarafında büyük bir azimle oynadığımızı ve hücumumuzun da bunu takip ettiğini düşünüyorum. Ama Heat çok zorlu bir takım. Burada oturup elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak, her pozisyonda savunma yapmamız gerektiğini söylemek benim için kolay. Onlar harika bir hücum takımı olmalarının yanı sıra, iyi yönetilen ve savunması zor da bir takım."



"BİRAZ RAHATLAMAMIZ GEREKİYORDU"



Stevens'ın maçın bir bölümünde benchteyken, ESPN'nin kendisine mikrofon bağladığı "Wired" segmenti içerisinde, oyuncularına "samimi söylüyorum, Celtics basketbolunu son birkaç maçta ilk kez görüyorum" derken görülmüştü.



Karşılaşmayı 31 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle tamamlayan Tatum, şu ifadeleri kullandı:



"Herkes bir şeyler ortaya koyma konusunda çok hevesliydi. Neyin tehlikede olduğunu biliyorduk, kaybetseydik eve dönecektik. Ama aynı zamanda, biraz rahatlamamız ve rahat bir nefes almamız da gerekiyordu. Her pozisyonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak yine de biraz gevşemeli ve oyunu oynamalıyız. Devre arasında mesajımız da buydu."



"Yani, 3-1 gerideydik. Hayal kırıklığına uğramıştık. Onlara hakkını vermek lazım, iyi oynuyorlardı. 3-1 önde olmayı hak ediyorlardı. Bu sinir bozucuydu. 3-1 geride olmaktan memnun olmamam gerekiyordu. Oynamak, sahaya dönmek ve kendimize bir şans vermek konusunda gerçekten hevesliydim."



"HERKESİN SEVDİĞİ O TAKIM GİBİYDİK"



Brown (28 sayı, 8 ribaund) ise şu açıklamaları yaptı:



"Biraz hızlı ve sabırsız oynuyorduk. Maçı ilk yarıda kazanmaya çalışıyorduk. Sadece oyunda kalmamız, doğru işi yapmayı sürdürmemiz ve biraz sakinleşmemiz gerekiyordu. Bunu yaptığımızda, şutlar girmeye başladı. Savunmadaki yoğunluğumuz iyiydi. Üçüncü çeyrekte daha az sayı yedik. Hepimizin bildiği ve sevdiği takıma benziyorduk."







