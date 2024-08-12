Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, ABD Milli takımının 2024 Paris Olimpiyatları turnuvasında geçirdiği sürenin çoğunda benchte oturmasıyla ilgili karşılaştığı zorluklardan bahsetti.



Tatum, ABD Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndan altın madalyayla dönmesinde küçük bir rol oynamış, turnuva boyunca iki maçta hiç forma giymemiş ve Fransa'ya karşı kazanılan Altın madalya galibiyetinde son dakikalarda sahada yer almıştı.



Rotasyona zar zor girmesi hakkında pek çok şey konuşulan Celtics yıldızı, 2028 Olimpiyatları'na katılıp katılmayacağı konusunda şu açıklamalarda bulundu:



"Sahada kişisel anlamda zor bir deneyim oldu, ancak duygularımla karar vermeyeceğim. Şu anda bana 2028'de oynayıp oynamayacağımı sorsanız, bunu düşünmek için daha dört yıl zamanım var.



Birçok kişi bana mesaj atıp 'Bu durum seni motive etsin' demişti, bunu da takdirle karşılıyorum. Çevremde beni önemseyen birçok insan var. Bence zor olan kısım, evet, buradan sizi besleyecek şeyler çıkarabilirsiniz fakat ben de insanım.



Bu oyun için oldukça fedakarlıkta bulundum, emek verdim ve gerçekten çok çalıştım. O yüzden bu durum şu anda zor geliyor. Kasım ayında falan motive olmamın çok bir anlamı olmayabilir ama dediğim gibi, bu deneyimden ders çıkaracağım. Kesinlikle zorlayıcı ve aynı zamanda mahcup edici bir şey."



İkinci kez Olimpiyatlara katılmış olan Tatum, Tokyo 2020'de ABD Takımında altıncı adam olarak 15,2 sayı ve 3,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Bu rakamlar 2024 Olimpiyatlarında oynadığı dört maçta 5,3 sayı ve 5,3 ribaund şeklindeydi.





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