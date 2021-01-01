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Tatum, Michael Jordan'la ilk tanıştığı anı anlattı!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile ilk kez tanıştığında nasıl hissettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile ilk kez tanıştığında nasıl hissettiğini açıkladı.

Tatum, sponsoru olan Jordan markasının düzenlediği Paris gezisinden önce MJ ile ilk kez tanışması sonrası düşüncelerini şöyle aktardı:

"İkinci yılımın sonlarına doğru, playofflardaydık ve ben bir geçiş sürecindeydim. Jordan markasının bir parçası olabilmeniz için son sözü patronun söylemesi, yani bizzat MJ ile bir görüşme yapmanız gerekiyor.

Jordan, markasının bir parçası olmanız için bizzat orada olmanızı istiyor. Yani basbayağı tüm zamanların en iyi oyuncusu sizi arayıp markanızın bir parçası olmasını istiyor.

Ve nihayet onunla ilk kez tanıştığımda, sanki gerçek bir insan değil gibi gelmişti."

Tatum geziyle ilgili ayrıca şunları söyledi:

"Harikaydı, MJ oradaydı, Russ vardı, Blake Griffin, Melo, Maya Moore, hep birlikte oradaydık. Spike Lee de vardı. Bir hafta kadar vakit geçirdik ve her şey müthişti."

Tatum bu sezon 25.6 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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