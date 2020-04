Tatum: "Marcus Smart, Yılın Savunmacısı olmalı"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takım arkadaşı Marcus Smart'ın neden Yılın Savunmacısı olması gerektiğini savundu.



Tatum, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda, Smart'ın 2019-20 sezonunun Yılın Savunmacısı ödülünü hak ettiğini düşündüğünü söyledi:



Rooks: Sezon bugün bitmiş olsaydı, Yılın Savunmacısı kim olurdu?



Tatum: Kulağa önyargılı gelebilir, ancak Marcus Smart derdim. Son zamanlarda kazanan tüm adamlar pivotlardı sanırım, ki bu çok doğal. Rudy Gobert birkaç kez kazandı... Smart ile oynadığım için, onun her gece gösterdiği çabayı görüyorum ve kendisi her pozisyonu savunabiliyor. Ne zaman bir pivota karşı eşleşse, onunla ikili sıkıştırma yapmamız gerekmiyor. Her zaman savunmadan bir şeyler çıkarabiliyor. Ve bunu sanırım altı ya da yedi yıldır yapıyor."