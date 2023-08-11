Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, eski takım arkadaşı Marcus Smart'ın "NBA'deki en iyi savunmacı" olduğunu söyledi.



Tatum, Memphis Commercial Appeal'den Mark Giannotto ile yaptığı röportajda, bu yazın başlarında Memphis Grizzlies'in takasla kadrosuna kattığı eski takım arkadaşı Smart hakkında olumlu ifadelerde bulundu:



"Bir lider alıyor olacaklar. Kazanmaya oynayan bir adam. Her yıl playofflara çıkmış biri. Bilindiği üzere birlikte Finallere de çıkmıştık. Yani o noktaya gitmek için yapılması gerekenleri biliyor. Çok yetenekli bir oyuncu, ligin en iyi savunmacısı. Takımınızda olmasına bayılacağınız bir adam."



Memphis, Smart'ı üç takımlı bir takasla kadrosuna katarken, Boston ise Washington Wizards pivotu Kristaps Porzingis'i almıştı.



Ja Morant'in başka bir silah olayı nedeniyle sezonun ilk 25 maçında forma giyemeyeceği için, Smart'ın bir sonraki sezoun başında takımın oyun kuruculuk görevini üstlenmesi planlanıyor.



