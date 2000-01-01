Tatum: "LeBron, tüm zamanların en iyi ikinci oyuncusu ve Durant'ten iyi"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en iyi ikinci oyuncusu ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'ten daha iyi olduğunu söyledi.



NBA'in askıya alındığı bu dönemde, NBA oyuncuları ve taraftarları kendilerini eğlendirmek için yeni yollar buluyorlar. Tatum için bu, ligin efsaneleri hakkında sohbet etmek anlamına geliyor.



Instagram'da yaptığı canlı yayın sohbetinde Tatum, LeBron'un neden en büyük ikinci oyuncu olduğunu ve 35 yaşında olmasına rağmen Durant'ten neden daha iyi olduğunu savundu:



"Dostum, tüm zamanların en büyük ikinci oyuncusundan bahsediyoruz ve KD 11. sırada falan. En iyisi LeBron, en iyi oyuncu o. En iyi oyuncu olmayana kadar, en iyi oyuncu o. KD ikinci sırada, Kawhi [Leonard] üçüncü sırada."



Durant, Golden State'teki ilk Şampiyonluk zaferinden önce bile oyundaki en iyi oyuncular arasında sayılıyordu. 12 yıllık kariyeri boyunca, maç başına 27.0 sayı, 7.1 ribaund ve 4.1 asist ile oynuyor.



Öte yandan LeBron, kariyerine başladığından beri olağanüstü oynuyordu ve 16 kez All-Star, 4 kez MVP, 15 kere All-NBA seçildi ve 3 kez lig şampiyonu oldu.



