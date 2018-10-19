Tatum: "LeBron smacını belki de milyon kez izledim"

"Korkmuyorum" diyor Tatum, "hiçbir şeyden..."



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Boston Celtics'in süperstarlığa doğru emin adımlarla ilerleyen genç ismi Jayson Tatum, bu duruma hazır olduğunu ve "Hiçbir şeyden korkmadığını" belirtti.20 yaşındaki oyuncu, ESPN'de yer alan bir makalede, LeBron James'in üzerinden vurduğu smacı "belki de milyon kere izlediğini" de söyledi.Yazıdaki o bölüm şu şekildeydi:"Tatum tek NBA sezonunda çok gelişti fakat gerek saha içinde, gerekse dışında gitmesi gereken uzun bir yolu olduğunu biliyor. "Bazen odamdayken," diyor "Halen 20 yaşında gibi davrandığım anlarım oluyor. LeBron James smacını belki de milyon kere izlemişimdir."Bir oyuncuyu bir yerlere getiren şeyin kazanmak olduğunu ve yalnızca ışıltılı anlar olmadığını biliyor. Hayat kendisini hayal ettiğinden daha hızlı etrafa savuruyor ama bu çocuk onun üstesinden gelebileceği konusunda ısrarcı.