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Tatum: "LeBron, bu sezonun MVP'si"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in bu sezonun MVP'si olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in bu sezonun MVP'si olduğunu söyledi.

Celtics yıldızı Bleacher Report'dan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda şunları söyledi:

"Sanırım oyumu LeBron'a verirdim. Batıdaki bir numaralı takımdılar, 25 sayı ortalaması olduğunu biliyorsunuz ve sanırım ligin asist kralıydı da. O yaşta hala o kadar iyi olduğu ve böyle yüksek bir seviyede oynadığı için, sanırım oyumu ona verirdim."

2019-20 sezonu askıya alınmadan önce, James ve Lakers, Batı Konferansı sıralamasında ilk sırada yer alıyorlardı.

LeBron, sezonda ortalama 25.7 sayı, 7.9 ribaund ve 10.6 asist ile oynuyordu.


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