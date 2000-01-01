Tatum: "LeBron, bu sezonun MVP'si"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in bu sezonun MVP'si olduğunu söyledi.



Celtics yıldızı Bleacher Report'dan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda şunları söyledi:



"Sanırım oyumu LeBron'a verirdim. Batıdaki bir numaralı takımdılar, 25 sayı ortalaması olduğunu biliyorsunuz ve sanırım ligin asist kralıydı da. O yaşta hala o kadar iyi olduğu ve böyle yüksek bir seviyede oynadığı için, sanırım oyumu ona verirdim."



2019-20 sezonu askıya alınmadan önce, James ve Lakers, Batı Konferansı sıralamasında ilk sırada yer alıyorlardı.



LeBron, sezonda ortalama 25.7 sayı, 7.9 ribaund ve 10.6 asist ile oynuyordu.



