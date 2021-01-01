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Tatum: "Kyrie, yanlış anlaşılan biri..."

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, tartışmalı gündemlerde başrol oynamış olan eski takım arkadaşı Kyrie Irving'i savundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, tartışmalı gündemlerde başrol oynamış olan eski takım arkadaşı Kyrie Irving'i savundu.

"Beyond the Press" isimli podcast'in son bölümünde Tatum, eski takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:

"Kendisi genellikle yanlış anlaşılan biri. Eminim yaptığı veya söylediği şeylerin arasında özür diledikleri de vardır.

Herkesin yaptığından gurur duymadığı veya söylememesi gereken şeyleri söylediği olmuştur. İçinde yaşadığımız dünyada herkes, insanları çok hızlı yargılıyor. Bu da bizim için adil bir durum değil, çünkü biz spot ışığı altında yaşıyoruz.

Eminim televizyonda hepimizle ilgili kolayca konuşabilen bu insanlar, spot ışığında yaşamak zorunda olsaydı ve söyledikleri veya yaptıkları her şey ulusal haberlere konu olsaydı, onlar da o kadar kusursuz olmazlardı."


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