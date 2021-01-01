Tatum: "Kyrie burada olduğu dönemde çok keyif almıştım"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, eski takım arkadaşı Kyrie Irving ile takımda beraber olduğu dönemden keyif aldığını söyledi.



Şimdi Brooklyn Nets'in yıldızı olan Kyrie, Celtics'ten iyi koşullarda ayrılmamıştı. Kalmak için sözlü bir taahhütte bulunduktan yalnızca bir yıl sonra, ateşli bir tartışma ve kargaşa fırtınasında ayrılmış ve Celtics taraftarlarından büyük tepki görmüştü.



Fansided'da Steven Kubitza'ya konuşan Tatum, her şeye rağmen o yıllara ve Kyrie'yle geçirdiği zamana, halen pozitif bir çerçeve içinde baktığını açıkladı:



"Ligdeki ilk iki yılımda onunla takımda olmaktan çok keyif aldım. Tabii ki asıl hedefimize ulaşamamıştık, ancak çok sayıda şey öğrenme deneyimim oldu.



Kendisi bugün hala gerçekten yakın olduğum biridir. Bilindiği gibi, müthiş bir basketbolcu ve müthiş bir insandır. Yani ben güzel vakit geçirmiştim. Açıkçası, iniş çıkışlar ve benzeri şeyler de oldu tabii ki. Lakin bunlar her takımda yaşanabilecek şeyler."



Oldukça tartışmalı bir figür olarak bilinen Kyrie'nin, Boston'daki dönemi oldukça çalkantılı geçmişti. Bundan ötürü, Nets'in Celtics ile yakın zamanda oynadığı bir karşılaşma sonrası, 28 yaşındaki oyuncu eski takım arkadaşlarını kucakladığında, bu durum birçok insanı şaşırtmıştı.



