Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Tatum: "Kyrie, benim ağabeyim gibi"

oston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz yaz Brooklyn Nets'te oynamak için Boston'dan ayrılan eski takım arkadaşı Kyrie Irving ile olan ilişkisinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz yaz Brooklyn Nets'te oynamak için Boston'dan ayrılan eski takım arkadaşı Kyrie Irving ile olan ilişkisinden bahsetti.

Tatum, The Athletic'den Shams Charania'ya şunları söyledi:

"Ky benim ağabeyim gibidir. Hala bugün konuşuruz ve bu playofflarda da birkaç kez konuştuk. Beni her zaman özel olmaya teşvik ediyor. Onunla böyle bir ilişkiye sahip olmak ve onun gibi birinin genç yaşımda yakınımda olması çok şey ifade ediyor."

Tatum, playofflarda 25.4 sayı, 9.3 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile kariyerinin en iyi playofflarını geçiriyor.

Celtics'in genç yıldızı, Irving'in kendisine "zamanın kendisinin zamanı olduğunu ve o rolü benimsemesi gerektiğini" söylediğini de ekledi.

Tatum, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde %44.7 ile, genel olarak ise %45.8 ile şut atarak, "asıl adam" olmanın zorluğunu benimsemiş durumda.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal