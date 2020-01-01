Tatum: "Kyrie, benim ağabeyim gibi"

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz yaz Brooklyn Nets'te oynamak için Boston'dan ayrılan eski takım arkadaşı Kyrie Irving ile olan ilişkisinden bahsetti.



Tatum, The Athletic'den Shams Charania'ya şunları söyledi:



"Ky benim ağabeyim gibidir. Hala bugün konuşuruz ve bu playofflarda da birkaç kez konuştuk. Beni her zaman özel olmaya teşvik ediyor. Onunla böyle bir ilişkiye sahip olmak ve onun gibi birinin genç yaşımda yakınımda olması çok şey ifade ediyor."



Tatum, playofflarda 25.4 sayı, 9.3 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile kariyerinin en iyi playofflarını geçiriyor.



Celtics'in genç yıldızı, Irving'in kendisine "zamanın kendisinin zamanı olduğunu ve o rolü benimsemesi gerektiğini" söylediğini de ekledi.



Tatum, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde %44.7 ile, genel olarak ise %45.8 ile şut atarak, "asıl adam" olmanın zorluğunu benimsemiş durumda.



