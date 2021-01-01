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Tatum: "KOVID'in etkileri sürüyor, astım spreyi kullanıyorum"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, halen üç ay önce geçirdiği KOVID-19 hastalığının etkileriyle uğraştığını ve maçlardan önce astım spreyi kullandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, halen üç ay önce geçirdiği KOVID-19 hastalığının etkileriyle uğraştığını ve maçlardan önce astım spreyi kullandığını söyledi.

Geçtiğimiz gece Portland Trail Blazers'a karşı alınan 116-115'lik galibiyette 32 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynamış olan Tatum, muhabirlerin kendisine %100 sağlıklı olup olmadığına dair yönelttiği sorulara şu yanıtı verdi:

"Yakınım. Çok yakınım. Bu başlı başına bir süreç. Uzun zaman alıyor. Testim pozitif çıktığı için maçlardan önce astım spreyi kullanıyorum. Bu biraz yardımcı oluyor ve ciğerlerimi açıyor. Daha önce hiç astım spreyi kullanmadığımdan ötürü, benim için farklı bir durum. Kendimi kesinlikle bir ay öncesine göre daha iyi hissediyorum."

Celtics yıldızı, astım spreyini ne kadar süre kullanacağından emin olmadığını ve büyük ihtimalle kullanmadan oynayacak kadar iyi hissedene kadar devam edeceğini belirtti:

"Kesin bir zaman yok. Yeterince rahat hissettiğim ve buna ihtiyacım olmadığını düşündüğüm zamana kadar böyle gidecek."


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