Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, KOVID-19'un etkilerinden söz etti ve normalden daha çabuk yorulduğunu söyledi.



Ocak ayı başlarında KOVID-19 testi pozitif çıkan ve 25 Ocak'ta ekibe geri dönen Tatum, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Nefes alışınızı biraz bozuyor gibi. Bazı maçlarda, nefes almakta zorlanıyorum demeyeceğim ama normalden çok daha çabuk yoruluyorum. Sahada birkaç kez ileri geri koştuktan sonra, nefes nefese kalarak çok daha hızlı bir şekilde yorulmaya başladım. KOVID kaptığımdan beri bu çok dikkatimi çekti. Şu anda da üzerinde uğraşıyorum."



Tatum, nefes alma sorunlarını koç Brad Stevens ile tartıştığını da sözlerine ekledi:



"Bunu konuşmuştuk. Ve bunları tüm maç boyunca hissediyorum gibi bir durum yok. Sadece nefes almamın biraz bozuk olduğu bazı anlar oluyor ve bunu da tıbbi personel ve koçlarla konuşuyorum. Geri döndüğümden beri daha iyi durumdayım tabii ki."



Tatum, dönüşünden bu yana oynadığı 11 maçta, %42.7 şut isabeti ile 24.5 sayı ortalaması yakalıyor.



