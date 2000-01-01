Tatum, koronavirüs için negatif test olduktan sonra ne yaptı?

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, koronavirüs için negatif test sonucu aldıktan hemen sonra yaptığı şeyi paylaştı.



Tatum, geçtiğimiz ay koronavirüs (COVID-19) için pozitif test edilen takım arkadaşı Marcus Smart ile aynı soyunma odasını paylaşmıştı. Bu yüzden, genç oyuncunun kendi sonuçlarını beklerken gergin olduğu tahmin edilebilirdi.



Tatum, bulaşıcı hastalık için negatif test edildiğinde, iki yaşındaki küçük oğlu Jayson Jr ile tekrar bir araya gelmek ve onu kucaklamak için sabırsızlandığını söyledi:



"Testin negatif geldiğini duymak iyi hissettirdi, bu yüzden rahat bir nefes aldım. Ve sonra mesajı alır almaz (negatif sonuç hakkında), arabaya girdim ve onu almaya gittim.



"Ne düşündüğünü bilmiyorum. Onunla her gün ve gece uyumadan önce kesinlikle konuşuyordum. Annesi bana etrafta yürürken videolarını gönderiyordu, telefonu ona verirdi ve 'Baba! Baba! Onu arayabilir misin? Onunla konuşmak istiyorum!' diyordu. Kesinlikle beni özlüyordu ve nerede olduğumu merak ediyordu."



NBA'in askıya alınmasından önce, Tatum maç başına 23.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları ile oynuyordu. Celtics ile bir yıldıza dönüşen genç oyuncu, ilk kez bu sezon All-Star seçilmişti.



