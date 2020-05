Tatum: "Kawhi işinin erbabı biri, ligin en iyi üç oyuncusu arasında"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'a karşı oynamanın neden zor olduğunu anlattı.



"All the Smoke" podcast'inde, Celtics yıldızı Kawhi hakkında konuştu ve neden ona karşı rekabet etmeyi sevdiğini söyledi:



"Kawhi işinin erbabı biri. Gösterişli değil ama işi hallediyor. Her zaman sahanın her iki ucunda da sert rekabet etmesini seviyorum. Ayrıca Clippers'a karşı oynamadığımda, onları izlemeyi de seviyorum."



Normalde, Kawhi rakip takımda bir oyuncuyu savunurken, problem yaratan kişi olsa da, bu sezon Tatum aleyhinde böyle bir durum olmamıştı. Celtics, Clippers'a karşı Şubat ayında oynadığında Tatum, Kawhi'a karşı 39 sayı bulmuş ve sayılarının çoğunu onun üzerinden atmıştı.



Ayrıca, Tatum bu maç sırasında Leonard'ı savunma konusunda olağanüstü bir iş çıkarmış, Leonard'ı 4/12 şut isabetinde tutmuş ve üç top kaybı yaptırmıştı:



"Lise dönemimden beri onun videolarını izlerim. Tabii ki, ligdeki en iyi oyunculardan biri. Ligdeki en iyi iki veya üç oyuncudan biri. Böyle bir oyuncuya karşı rekabet etmek için, böyle anları istersiniz."