Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Finaller MVP'si ödülünü kazanamadığı ve Paris Olimpiyatları'nda benchte kaldığı için koç Joe Mazzulla'nın "mutlu" olduğunu öne sürdü.



Mazzulla'nın, Tatum'ın Finaller MVP'si olarak seçilmemesine ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda benche çekilmesine beklenmedik bir reaksiyon gösterdiği ortaya çıktı.



Celtics'in medya gününde Tatum, Olimpiyat deneyimini önümüzdeki sezon için motivasyon olarak kullanıp kullanmayacağına dair soruya şu şekilde yanıt verdi:



"Joe ile sürekli konuşuruz. Muhtemelen Finaller MVP'si ödülünü kazanamadığım ve Olimpiyatlardaki iki maçta oynamadığım için dünyadaki en mutlu kişiydi. Garip tabii ki ama Joe'yu tanıyınca, mantıklı geliyor."



Tatum, NBA tarihinde playoff sayılarında (25), ribaundlarda (9.7) ve asistlerde (6.3) şampiyonluk kazanan bir takıma liderlik edip Finaller MVP'si seçilmeyen tek oyuncu olmuştu. Bu ödül, Doğu Konferansı Finalleri MVP'si ödülünü de kazanan takım arkadaşı Jaylen Brown'a gitmişti.



