Tatum: "Jaylen ile, bu ligin en aç oyuncularıyız!"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takım arkadaşı Jaylen Brown ile ilişkisi hakkında konuştu.



Her ikisi de kendi başlarına yıldız oyuncular olsalar da, Jayson ve Jaylen'ın birlikte oynarken şampiyonluk kazanabilme ihtimalleri konusunda birçok kişi fikir ayrılığına düşüyor.



'Knuckleheads' isimli podcast'in yakın tarihli bir bölümünde Tatum, başarılı olmak için Brown'la ayrılmaları gerektiği üzerine olan söylentiler hakkında konuştu.



Tatum bu ilişkiyi "harika" olarak nitelendirirken, birbirlerini başarılı olmaya iten güçler olduklarını da sözlerine ekledi:



"İlişkimiz harika. Arka arkaya senelerde aynı takıma, aynı sıradan draft edilen iki adamız. Her geçen gün, ikimiz de hangi noktaya varmaya çalıştığımızı biliyoruz ve bu konuyu beraber çözüyoruz.



Bir şekilde birbirimizi hep zorluyoruz. Bazen bir maçta yaptığı şeyleri 'Ben yapacaktım' dediğim oluyordu. Onun da benim yaptıklarım hakkında aynı şeyi söylemişliği vardı.



Yaptığımız her şeyde rekabet halindeyiz, ama iyi manada. Antrenmanlardan sonra 1'e 1 falan oynarız. Sanırım bizim için bir sonraki adım, birbirimizi daha çok beslemek üzerine.



JB'yi ilk yılında 'şutu yok' şeklinde etiketlemeye çalışmışlardı ama sonra çıkıp %38-40 isabetle üçlük atarak All-Star olmuştu. Onun adına öyle mutlu olmuştum ki... İkimiz bu ligin en aç oyuncularıyız ve hala zirve noktaya varmaya çalışıyoruz."



Celtics ekibi şu anda 13-13'lük derecesiyle bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor ve bunun bir kısmı da, Brown'ın sakatlıklarla zaman kaybetmesine bağlı olarak gerçekleşmişti.