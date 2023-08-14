Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takım arkadaşı Jaylen Brown'ın 304 milyon dolarlık kontratını "fazlasıyla hak ettiğini" söyledi.



Tatum, Brown'ın geçtiğimiz ay imzaladığı tarihi rekor kıran beş yıllığı 304 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzatmasına tam desteğini sundu.



Boston Globe'dan Gary Washburn'e konuşan Tatum, Brown için "Fazlasıyla hak etti, kesinlikle almalıydı. Kendisi ve ailesi adına mutluyum. Hayat değiştiren nitelikte bir gelişme. Büyük bir kontrat. Burada olacağı süre boyunca bizle olacağı için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Tatum'ın bu düşüncelerine rağmen, NBA efsanesi Rick Barry geçtiğimiz günlerde bu kontrat için "akıl sır erdiremiyorum" yorumunu getirmişti.



