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Tatum: "James Harden, geçen sezon MVP olmalıydı"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın geçtiğimiz sezon MVP ödülünü hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın geçtiğimiz sezon MVP ödülünü hak ettiğini söyledi.

Tatum, Milwaukee Bucks'ın MVP süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun ödülü haketmediğini ima etti ve Instagram'deki canlı yayınında, Harden'ın geçen yıl MVP unvanını hakettiğine inandığını belirtti:

"James Harden geçen yıl MVP olmalıydı. Harden, üst üste iki MVP ödülü kazanmalıydı".

Antetokounmpo, geçtiğimiz sezon MVP ödülünü, aldığı ilk sıra oyları ile kazanmış ve Harden'a bu alanda fark atmıştı.

Geçtiğimiz sezon Giannis 27.7 sayı, 12.5 ribaund, 5.9 asist, 1.3 top çalma ve 1.5 blok ortalamalarla oynamış ve takımını ligin en iyisi olan 60-22'lik bir dereceye taşıyarak, sezonun şampiyonu Toronto Raptors'a Doğu Konferansı Finalleri'nde elenmişti.

Öte yandan Harden ise, 36.1 sayı, 6.6 ribaund, 7.5 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı. Harden, MVP ödülü kazandığı 2017-18 sezonuna kıyasla daha iyi rakamlar yakalamış olsa da, ödülü kazanamamıştı.


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