Tatum: "İstediklerini düşünsünler, ben neler yapabildiğimi biliyorum"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamadığını söyledi.



Tatum, ligdeki en iyi oyunculardan biri olma yolculuğundayken, negatif düşüncelerin kendisini etkilemesine izin vermiyor. Boston yıldızı, lig askıya alınmadan önce üst üste maçlarda gösterdiği harika performansların, şansa olduğunu düşünenlere yönelik şu açıklamayı yaptı:



"İsterseler bu dönemin gerçekten iyi olduğunu, ya da kısa bir süreliğine, şansa olduğunu düşünsünler. Ben neler yapabileceğimi, nelere muktedir olduğumu ve ne için çabaladığımı biliyorum."



22 yaşındaki yıldız, nihai hedefinden hala ne kadar uzak olduğunu nasıl anladığını ise açıkça şöyle belirtti:



"Uzun bir yolum olduğunu biliyorum, ama her gece, her hafta, her maçta , her sene daha iyi olmaya devam etmek istiyorum. Ve asla şikayetçi olmuyorum."



Tatum, bu yıl kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu ve 23.6 sayı, 7.1 ribaund, 2.9 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları ile kariyerin en iyi rakamlarına ulaşıyordu.