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Tatum: "İlk beşinde LBJ, MJ ve Kobe olmayanları dinleyemem"

Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, LeBron James, Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın, herkesin en iyi 5 oyuncu listesinde "bulunması gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, LeBron James, Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın, herkesin en iyi 5 oyuncu listesinde "bulunması gerektiğini" söyledi.

Million Dollaz Worth of Game podcast'indeki bir röportajda Celtics yıldızı, Jordan, James ve Bryant'ın kendisinin tüm zamanların en iyi 5 oyuncusu listesinde yer alacaklarının garanti olduğunu itiraf etti.

Tatum ayrıca, üçünden herhangi birini kendi listesine dahil etmeyenleri de şu şekilde sorguladı:

"İlk 5'inde Mike, Bron ve Kobe olmayanları dinlemekte gerçekten zorlanıyorum."


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