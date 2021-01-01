Tatum: "İlk beşinde LBJ, MJ ve Kobe olmayanları dinleyemem"

Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, LeBron James, Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın, herkesin en iyi 5 oyuncu listesinde "bulunması gerektiğini" söyledi.



Million Dollaz Worth of Game podcast'indeki bir röportajda Celtics yıldızı, Jordan, James ve Bryant'ın kendisinin tüm zamanların en iyi 5 oyuncusu listesinde yer alacaklarının garanti olduğunu itiraf etti.



Tatum ayrıca, üçünden herhangi birini kendi listesine dahil etmeyenleri de şu şekilde sorguladı:



"İlk 5'inde Mike, Bron ve Kobe olmayanları dinlemekte gerçekten zorlanıyorum."



