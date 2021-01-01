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Tatum'ı en zorlayan iki oyuncu: Kawhi ve PG!

Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, LA Clippers yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un, savunmakta en zorlandığı iki oyuncu olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, LA Clippers yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un, savunmakta en zorlandığı iki oyuncu olduğunu açıkladı.

Tatum yakın zamanda, Reddit'in NBA 'subreddit'indeki bir soru cevap oturumunda, meraklı hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Reddit kullanıcılarının birinden gelen bir soru ise, Tatum'ın savunmakta en zorlandığı oyuncunun kim olduğuydu. Boston'ın genç yıldızı, bu soruya şöyle cevap verdi:

"Kendi kişisel eşleşmem bazında, Kawhi ve Paul George diyebilirim. Bunlar lige girmeden önce örnek aldığım iki adamdı."


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