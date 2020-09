Tatum: "Hayatta kalmak için, biraz kirlenmeniz gerek!"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz gece Doğu Konferansı yarı finallerinin 7. maçında 92-87'lik sonuçla eledikleri Toronto Raptors'a övgüde bulundu.



Karşılaşmayı 29 sayı, 12 ribaund ve 7 asistle bitiren ve Boston'ın en güçlü skor silahı olan Tatum, bir yıldız performansı daha sergiledi ve takımını Doğu Konferansı finallerine taşıdı.



22 yıl ve 192 günlük olan Tatum ayrıca, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'tan sonra bir playoff 7. maçında 25+ sayı, 10+ ribaund ve 5+ asist kaydeden en genç ikinci oyuncu olmayı da başardı.



"ONLARA ŞAPKA ÇIKARIYORUM"



Maçtan sonra TNT'ye konuşan Tatum, Toronto'ya övgüler yağdırdı:



"O adamlara, şampiyonlara kesinlikle şapka çıkarmam gerek. Zor bir seriydi. Bir sürü savaşçı adamları var. Hak ederek kazandığımızdan emin olmamızı sağladılar. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Bu zordu, ancak çok mücadele ettik ve her şey bundan ibaret."



Maçın bitimine 34.9 saniye kala iki sayı önde olan Celtics, serbest atış çizgisinde farkı ikiye katlama şansı buldu. Raptors yıldızı Kyle Lowry, Grant Williams'ın bir ribaund için savaşırken kolunu tuttuktan sonra, altıncı faulünü yaptığı için oyundan atılmıştı, ancak Boston çaylağı iki serbest atışı da kaçırmıştı. Tatum bir kez daha devreye girdi ve hücum ribaundını yakalayarak, gecenin en büyük oyunlarından birini yaptı. Norman Powell, Tatum'a faul yaptı ve Celtics yıldızı, her iki serbest atışta da isabet bularak, takımını 91-87 öne geçirdi.



"HAYATTA KALMAK İÇİN, BİRAZ KİRLENMELİSİNİZ"



Tatum, kazanmanın nihai hedefinin kendisi ve ekibi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı:



"Grant (Williams) serbest atış çizgisine gitti, kaçırdı ve hücum ribaundunu aldım. Yaptığımız şey de budur - hayatta kalmak ve ilerlemek istiyorsanız, biraz kirlenmeli ve ne gerekiyorsa yapmalısınız. Yapmaya çalıştığımız şey de bu ve bu sayede kazandık."



Toronto serisinden öğrenilen dersler, Doğu Konferansı finallerinde Miami Heat ile yüzleşmeye hazırlanırken Celtics'in işine yarayacak. 3. maçın gösterdiği gibi, momentum bir saniyede değişebiliyor ve tüm serinin gidişatını etkileyebiliyor.



"OG'NİN ŞUTU, SERİYİ DEĞİŞTİRDİ"



Tatum, Raptors ile oynadığı seriden çıkaracağı ana fikrin, her şeyin hak ederek kazanılması gerektiği olduğunu belirtti:



"Her maç önemlidir. Serinin ne olduğu önemli değil, maçı kazanmanız lazım. Ve evet, o şut (OG Anunoby'nin şutu) tüm seriyi değiştirdi. 3-0'a o kadar yaklaşmıştık ama OG'nin o harika şutu sonrası, işimiz zorlaştı. Büyük bir şey başarmak istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, bu kolay olmuyor. Biz de bunun için buradayız."



"JAYSON BİR SÜPERSTAR!"



Kemba Walker, takım arkadaşı Tatum'ı, dün geceki performansından ötürü 'süperstar' olarak nitelendirdi:



"O bir süperstar. Bu gece gösterdi. Bundan şüphe eden var mı? Bu gece gösterdi."



Boston ve Miami Heat arasındaki Doğu Konferansı Finalleri 1. maçı, Salı günü oynanacak.



Tatum'ın dün geceki performansı ise şu şekildeydi: