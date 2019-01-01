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Tatum: "Giannis'le aynı genleri taşıyorum"

Boston Celtics'in genç forveti Jayson Tatum, NBA'e girdiğinden beri büyümeye devam etmesi durumunu, genlerinin Giannis Antetokounmpo ile aynı olduğu konusunda şaka yaparak yorumladı.

Boston Celtics'in genç forveti Jayson Tatum, NBA'e girdiğinden beri büyümeye devam etmesi durumunu, genlerinin Giannis Antetokounmpo ile aynı olduğu konusunda şaka yaparak yorumladı.

Tatum'ın popülaritesi, ligde daha fazla deneyim kazandıkça büyümeye devam ediyor. Görünen o ki, Tatum birkaç yıl önce 19 yaşındayken lige girdiğinden beri fiziksel olarak büyüdüğü için, yükselmeye devam eden tek şey sadece şöhreti değil.

Tatum'a göre, kendisi henüz maksimum boyuna (ve ağırlığına) ulaşmadı ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ile aynı genleri paylaştığı konusunda espri yaptı:

"Herkese, Giannis ile aynı genlere sahip olduğumu söylüyorum. Hala büyüyorum. 7-8 cm ve 13-14 kilo gibi daha."

Tatum, geçen sezon maç başına 31.1 dakika oynadı ve 15.7 sayı, 6.0 ribaund, 2.1 asist, 1.1 top çalma ve 0.7 blok istatistiklerini yakaladı.


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