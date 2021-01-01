"Tatum, Embiid'in babası..." Canlı yayında dalga geçtiler!

NBC Sports Boston, Celtics süperstarı Jayson Tatum'ın Philadelphia 76ers'a karşı alınan galibiyetteki performansının ardından, 76ers yıldızı Joel Embiid'i trolledi.



Celtics'in Embiid ve 76ers ekibini 88-87 mağlup ettiği maçta Tatum 26 sayı ve kariyer rekoru 16 ribaund kaydederken, Embiid ise 17 şut denemesinin 3'ünde isabet bularak 13 sayıda kalmış ve kötü bir maç çıkardı. Joel karşılaşmada 18 ribaund çekmiş olsa da, bu durum galibiyet için yeterli olmadı.



Embiid'in bu performansının bir sonucu olarak NBC Sports kanalının Boston yayın ağı, Tatum ile maç sonrası yapılan röportajda Celtics yıldızının ekrana verilen istatistiklerinin hemen altında, Kamerunlu yıldız için "Halen Embiid'in babası" tanımına yer verdi:







NBC Sports Boston, yakın zamanda Los Angeles Lakers süperstarı Russell Westbrook'la da "Russ'a 44 milyon dolar ödüyorsunuz haha" açıklamasıyla dalga geçmişti.



Celtics bu galibiyetle üst üste ikinci kez kazanırken, son yedi maçındaki beşinci galibiyetini almış oldu. 76ers ise son dört maçtaki üçüncü mağlubiyetini alarak, derecesini 11-11'e getirdi.



76ers, çekişmeli geçen maçın ardından Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor. Tatum ve Celtics ise üç sıra önde yer alarak, sekizinci sıraya oturmuş durumda.



