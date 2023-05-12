Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri serisi 6. maçında alınan galibiyet sonrası, "dünyanın en iyi basketbolcularından biri" olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ilk üç çeyreğinde 1/14 şut isabetiyle kabus gibi bir gece geçiren Tatum, son çeyrekte kendine gelerek 16 sayı buldu ve toplamda 19 sayıyla takımını galibiyete taşımayı başardı.



76ers'ın bitime beş dakikadan az kala 83-81 önde olduğu süreçte, Tatum dört kritik üçlük isabeti bularak takımının 95-86 galip gelmesini sağladı.



Tatum, maç sonrasında ESPN'den Cassidy Hubbarth'a şu açıklamaları yaptı:



"Naçizane şunu diyeyim, dünyanın en iyi basketbolcularından biriyim. Bazen sıkıntılar olabiliyor, fakat şükürler olsun ki arkamı toparlayan harika takım arkadaşlarım var.



Hepsi bana güveniyor. Bana 'Sen atmaya devam et, elbet girecek', ya da 'Maça başka şekillerde katkın olsun' deyip duruyorlardı ve bu maçı kazanmamız çok önemliydi. 7. maça giderek, kendimize evimizde bir şans daha tanımış olduk. 7. maç! Bundan daha iyisi var mı..."



ESPN'in açıklamasına göre Pazar günkü karşılaşma, NBA tarihinde Boston ve Philadelphia ekipleri arasında oynanacak sekizinci 7. maç olacak.





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