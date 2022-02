Tatum'dan All-NBA eleştirisi!: "30 milyon dolar kaybettim"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, All-NBA takımına seçilmemesi sonucu 32 milyon dolar primi kaybetmesinden ötürü, NBA'i eleştirdi.



Sözleşmesindeki ekstra bir maddede Tatum, All-NBA oyuncusu olarak seçilmesi durumunda 32 milyon dolar kazanma şansı yakalamış olsa da, seçilmediği için bu fırsatı kaçırmıştı.



'The Old Man & The Three' isimli podcast'te konuşan Tatum, seçmenlerden birinin rastgele bir düşüncesinin bir insana bu kadar pahalıya mal olmaması gerektiğini savunarak, All-NBA oylama süreci hakkındaki düşüncelerini paylaştı:



"Herkes podcast'lerinde All-NBA için kime oy vereceklerini falan konuşuyordu. Seçilmem durumunda 30 milyon dolar kazanacaktım.



Birinin 'Şut tercihlerini pek sevmiyorum, bu yüzden onu All-NBA adaylarım arasına almadım' dediğini hatırlıyorum. Şok olmuştum. Bir çok oyuncunun All-NBA seçilmeleri durumunda kontratlarında primler var. Geçen yıl seçilmediğimi herkes biliyor, 30 milyon dolar falan kaybetmiştim.



Birinin bu düşünceye sahip olduğu için temelde birine 30 milyon dolara mal olabileceği gerçeği... Hadi beni boşverin, gelecekte çaylak kontratlarında uzatma alacak adamları düşünün. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum.



Seçmenlerin kime oy verecekleri konusunda belirlenmiş bir kriter yok, hepsi düşünce temelli. 'Şu adamı daha çok seviyorum' gibi. Bence durum sırf buna indirgenmemeli, çünkü işin ucunda riske edilen çok şey var."



Tatum, en son 2019-20 sezonunda All-NBA takımına seçilmişti.