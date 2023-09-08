Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics'in "Rushmore Dağı"nda yer almak istediğini söyledi.



Stadium'dan Jeff Goodman'la konuşan Tatum, Celtics tarihinin Larry Bird ve Bill Russell gibi en iyi oyuncularından bazılarıyla aynı cümlede anılma arzusunu şu şekilde dile getirdi:



"Celtics'in Rushmore Dağı'nda yer alabilmeyi çok isterim. Bird, Russell ve Paul Pierce gibi adamların yanında. Onlar bize bu yolu açan isimler oldular. Bütün bu adamların ortak noktası, şampiyonluk kazanmış olmaları. O adamlardan biriyle aynı cümlede yer alabilmek için bile, benim de bunu başarmam gerekiyor. Tüm zamanların en iyilerinden ve kazanmakla anılan biri olmak istiyorum, öyle olacağıma da inanıyorum."



Henüz 25 yaşında olan ve ligdeki en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Tatum, bir sezonda 30 sayı ortalamasına ulaşan ilk Celtics oyuncusu olmasının yanı sıra, dört kez All-Star ve üç kez ise All-NBA kadrolarına seçilmesiyle, birçok bireysel başarıya şimdiden adını yazmıştı.



Geçtiğimiz sezon Tatum, maç başına 30,1 sayı, 8,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamıştı.



