Tatum: "Bu yıl ilgi odağı değiliz, bunu seviyoruz"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics'in ilgi odağı olmamaktan hoşlandığını söyledi.



Geçen sezonun aksine, Tatum ve Celtics bu yıl ön planda değil ve Tatum bu konuyu oldukça olumlu karşılıyor:



"Aslında geçen yıl olduğundan farklı olarak bu yıl ilgi odağı olmamayı seviyoruz. Bu yıl biz kendimize odaklanıp her maça ayrı bakacağız. Sezona girerken üzerimizde çok beklenti olmadı ve biz de bundan endişe duymadık. Biz sadece takım olarak kendimize odaklanmak ve her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyoruz."



Celtics, geçen yılki işlevsiz sezondan sonra kendilerini toparlama sürecinde. Sezonda 22-8 derecesinde olan ekip, Doğu Konferansı'nda ikinci sırada.



