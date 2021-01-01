Tatum: "Bu sezon beni izleyip, nasıl All-NBA kadrosuna seçmezsiniz?"

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, bu sezon hiçbir All-NBA kadrosuna seçilmemesine "kızgın" olduğunu ve bunun "parayla hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi.



Bu sezon hiçbir All-NBA takımlarına seçilmemeyen ve son forvet sıralamasında LA Clippers yıldızı Paul George'un gerisinde kalan Tatum, bundan ötürü kontratında alabileceği 33 milyon dolarlık bir bonusu kaçırmıştı.



Celtics yıldızı, bu konuda şunları söyledi:



"Evet, buna sinirlenmiştim ve bunun parayla hiçbir ilgisi yoktu. Asistlerimi, sayılarımı ve ribaundlarımı artırdığımı düşünmüştüm ve bu yıl, geçen sezondan açıkça daha iyi bir sezon geçirmiştim. Sanırım insanlar, KOVID'in ekibimizi etkilemiş olması durumunu bana karşı kullandılar. Bence o takımlardan birine seçilmeliydim, ama gelecekte seçilirim. Daha iyi olmam yeterli olacaktır.



Oyunumu ve geçirdiğim sezonu izleyip, nasıl en iyi 15 oyuncudan biri olmadığımı düşünebilirsiniz?"



Sezonun son beş ayında KOVID-19'un etkileriyle mücadele etmiş olan Tatum, artık yüzde 100 sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.



