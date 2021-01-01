Tatum, bu gece göz sakatlığına rağmen oynayacak!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz Salı günü Brooklyn Nets'e karşı oynanan playoff serisinin 2. maçında geçirdiği göz sakatlığına rağmen, bu geceki 3. maçta forma giyeceğini söyledi.



Geçtiğimiz gün takımla antrenmana katılmış olan Tatum, muhabirlere verdiği demeçte, "İyiyim. Sonraki maç için hazırım." ifadelerini kullandı.



23 yaşındaki yıldız, Nets yıldızı Kevin Durant'ten yüzüne gelen darbenin ardından, 2. maçın üçüncü çeyreğinin bitimine 8:48 kala oyunu terk etmişti. Boston ekibi ise karşılaşmayı 108-130 kaybetmişti.



Pozisyonda bir faul düdüğü çalınmamasıyla ilgili ise, Tatum, hakemlerin ligin büyük yıldız oyuncularına sağladığı korumayı diğer oyunculara sağlamamasının sebebini tam olarak bilmediğini açıkladı:



"Herkes yalnızca süperstar statüsüne geçtiğinizde bu düdükleri aldığınızı söyler. Bu hala anlamaya çalıştığım bir şey."



Seride Nets karşısında 0-2 geride olan Boston'ın, bu geceki maçta sol dizinde medial kemik çürüğü nedeniyle şüpheli durumda olan Kemba Walker'dan yoksun olabileceği belirtildi.



