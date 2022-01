Tatum: "Boston'daki sorunları Brown'la birlikte çözmek istiyoruz"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Jaylen Brown ile Celtics'teki sorunları beraber çözmek istediklerini açıkladı.



Celtics'in yıldızları Tatum ve Brown bireysel olarak iyi oynamalarına rağmen, bazı analistlerin ikilinin birlikte şampiyonluk kazanıp kazanamayacakları konusunda şüpheli yaklaşımları olmuştu.



Tatum, Brown ile bire bir yaptığı konuşma hakkında bazı ayrıntılar vererek, her iki oyuncunun da Boston'da olmak ve birlikte nasıl oynayacaklarını çözmek istediklerini dile getirdi:



"Hepimiz sürekli telefonlarımızda ve televizyonda yaşadığımız bir dünyada olduğumuz için, birlikte oynayamayacağımız hakkında yazılıp çizilen her şeyi tabii ki görüyoruz.



Ve bunun üzerine ikimiz, bu durumu burada beraber bulunarak çözmek istediğimiz hakkında konuştuk. Çünkü ligde JB gibi çok oyuncu yok ve davulun sesi uzaktan her zaman hoş gelmez. Ayrıca birlikte bazı harika dönemler geçirmiştik. Bu sene pek beklediğimiz gibi geçmese de, uzun vadede bizim için yararlı olacağını düşünüyorum.



Bazı şeyleri çözmemiz gerekiyor. Fakat bana kalırsa en önemli şey, ikimizin de bu durumu birlikte çözme konusunda aşırı istekli olmamız. Aynı frekansta olmamız bence son derece önemli. Birbirimizin arkasını kolladığımızı bilerek, insanlar ne derse desin bu durumu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



Celtics, Doğu Konferansı'nda 20-21'lik derecesiyle 10. sırada yer alıyor.