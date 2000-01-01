Tatum: "Beal, ligin en hakkı verilmeyen oyuncusu"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, NBA'in en hakkı verilmeyen oyuncusu olduğunu söyledi.



Tatum, Wizards yıldızının aslında gördüğünden çok daha fazla takdiri hak ettiğini söyledi:



"Önyargılı olabilirim ama bence Brad Beal ligdeki en hakkı verilmeyen oyuncu. Bu sezon 31 sayı ortalamayla oynadı ama All-Star seçilmedi. Gerçek basketbolseverler, ne kadar iyi olduğunu biliyorlar."



Beal bu sezon, kariyerinin en iyisi olan 30.5 sayı, 4.2 ribaund, 6.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyordu. 2018 ve 2019'da art arda iki kez All-Star kadrosuna seçilmiş olmasına rağmen, bu sezon kadroya seçilmemişti.



