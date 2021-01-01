Tatum: "Beal'la aynı takımda oynama fikri, hoşumuza gidiyor!"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Washington Wizards guardı Bradley Beal'la birlikte oynama fikrinin, "ikisinin de hoşuna gittiğini" söyledi.



NBC Sports'tan Abby Chin, Tatum'ın Beal ile Celtics kadrosuna gelmesi ihtimali hakkında "birçok kez konuştuğunu" ve "ikisinin de bu fikri çok beğendiklerini" itiraf ettiğini ortaya çıkardı.



Boston yıldızı, Beal'ın gelme potansiyeliyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bunu pek çok kez konuştuk. Onunla oynayabilmek çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Beraber büyümüştük ve çok da yakınız. Her zaman hayalini kurduğum bir şeydi.



ABD takımındayken fırsatımız olmamıştı ama geçen sene All-Star maçında birbirimizle oynama şansımız olmuştu, ki bu çok özel bir andı. Kim ağabeyi gibi gördüğü biriyle aynı takımda oynamak istemez ki?



Bu konuda yapılması gerekecek çok şey var tabii ki. Ve onun da ailesi için en iyisini düşünmesi gerekiyor. Lakin bu fikir ikimizin de hoşuna gidiyor."



