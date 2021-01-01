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Tatum, 60 sayılık efsane performansı sonrası: "Özel bir geceydi..."

Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, ekibinin geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e karşı 32 sayı farktan dönerek uzatmada 143-140 galip geldiği maçta 60 sayıyla kariyer rekorunu kırması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum, ekibinin geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e karşı 32 sayı farktan dönerek uzatmada 143-140 galip geldiği maçta 60 sayıyla kariyer rekorunu kırması sonrası konuştu.

Karşılaşmanın son çeyreğiyle uzatma periyodunda toplam 31 sayı kaydetmiş olan ve Larry Bird'ün 1985'teki Celtics rekorunu egale eden Tatum, tarihi gecesi sonrası şunları söyledi:

"Özel bir geceydi. Etrafınızda başarınızdan dolayı mutlu olan, beraber oynamaktan keyif aldığınız adamlarla beraber olmak güzel bir şey. Hepimiz her birimizin her gün ortaya koyduğu sıkı çalışmayı görüyoruz, böylece biri, ben ya da her kimse, böyle bir gece geçirdiğined, o anı o adamlarla paylaşmak çok özel oluyor. Takım arkadaşlarınızın sizin için mutlu olması çok önemli bir şey."

"Maçın en güzel kısmı, bence herkesin katkıda bulunduğunu görmekti. 30 sayı geriye düştükten sonra bile bir şekilde maçı kazanmanın bir yolunu bulmaya çalışmamız, ekibimizin nasıl geliştiğini gösteriyor."


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